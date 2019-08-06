更多編輯台推薦新聞：
聯合國報告：北韓網攻偷20億美元 發展大規模殺傷武器
國際

聯合國報告：北韓網攻偷20億美元 發展大規模殺傷武器

阿富汗難民女孩學會流利印尼語 天真笑容背後藏辛酸
國際

阿富汗難民女孩學會流利印尼語 天真笑容背後藏辛酸

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

貿易戰攪局 大立光除息首日填息近3成

最新更新：2019/08/06 14:04

（中央社記者韓婷婷台北6日電）台股股王大立光今天除息大秀，在貿易戰攪局下，今天股價開低走高黑翻紅，一度來到3870元，僅差一檔完成填息，尾盤上漲20元收3825元，邁向填息路，填息近3成。

大立光今天除息，每股配發68元，早盤以低盤3700元開出，一度跌逾3%，呈現貼息，不過低檔買盤進場拉抬下，由黑翻紅，股價最高一度來到3870元，僅差5元就完成填息，可惜尾盤賣壓阻檔大立光填息路，終場漲幅縮減，僅上漲20元，收在3825元，漲幅0.53%，填息之路待續。

回顧大立光過去7年除息首日股價表現，有4次收漲，3次收跌，漲跌互見；其中有4次除息當日就完成填息。2017年除息當天僅花2分鐘就完成填息，表現最猛，2018年配息72.5元僅10分鐘內完成填息頗強勢。填息最慢是2013年的73天，其次是2016年的22天。

大立光7月營收受惠客戶新機進入拉貨期，月增達34%表現算亮眼，展望8月，大立光表示，因應旺季需求目前持續維持全產能生產狀態，並將持續逐月開出新產能，8月營收預估將較7月再成長。（編輯：黃國倫）1080806

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報