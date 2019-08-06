貿易戰攪局 大立光除息首日填息近3成

（中央社記者韓婷婷台北6日電）台股股王大立光今天除息大秀，在貿易戰攪局下，今天股價開低走高黑翻紅，一度來到3870元，僅差一檔完成填息，尾盤上漲20元收3825元，邁向填息路，填息近3成。

大立光今天除息，每股配發68元，早盤以低盤3700元開出，一度跌逾3%，呈現貼息，不過低檔買盤進場拉抬下，由黑翻紅，股價最高一度來到3870元，僅差5元就完成填息，可惜尾盤賣壓阻檔大立光填息路，終場漲幅縮減，僅上漲20元，收在3825元，漲幅0.53%，填息之路待續。

回顧大立光過去7年除息首日股價表現，有4次收漲，3次收跌，漲跌互見；其中有4次除息當日就完成填息。2017年除息當天僅花2分鐘就完成填息，表現最猛，2018年配息72.5元僅10分鐘內完成填息頗強勢。填息最慢是2013年的73天，其次是2016年的22天。

大立光7月營收受惠客戶新機進入拉貨期，月增達34%表現算亮眼，展望8月，大立光表示，因應旺季需求目前持續維持全產能生產狀態，並將持續逐月開出新產能，8月營收預估將較7月再成長。（編輯：黃國倫）1080806