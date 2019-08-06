宏達電7月營收年減68.52% 再創掛牌新低

（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電今天公布7月合併營收新台幣4.4億元，年減68.52%，再創掛牌以來新低，市場分析智慧機市場競爭，加上VR新品挹注有限，營收規模萎縮，但宏達電仍積極布局VR，盼重拾成長動能。

宏達電7月自結合併營收4.4億元，月減約69.8%，年減68.52%，再創2002年3月掛牌以來單月營收新低，若回溯至掛牌前，也是2000年8月以來單月營收新低，累計1至7月自結合併營收61.91億元，年減63.5%。

宏達電6月受惠新品出貨，營收月增逾9成，成長主因來自VR、5G及智慧機等新品出貨帶動，但市場推估，出貨力道並未延續，加上智慧機市場競爭，導致7月營收不如預期。

宏達電繼6月HTC U19e問市後，HTC Desire 19+也在7月正式開賣，搶占中階市場，同時在暑假期間推出各種購機、配件折扣優惠與舊機換新機等活動，鞏固市占。而在VR市場，HTC VIVE近期以4部原創VR作品入圍威尼斯影展VR主競賽單元及一部獲邀入選VR作品觀摩，持續拓展在VR市場的國際能見度。

另外，HTC VIVELAND虛擬實境樂園自2016年起陸續於北高拓點，包括高雄KOSMOSPOT X VIVELAND重新開幕與台北VIVELAND 8D-ZONE即將登場，深耕北高VR虛擬實境樂園。同時，HTC VIVELAND虛擬實境樂園今年近期計劃開展中東與東南亞市場。

宏達電股東會通過每股配息0.38元，共計發放新台幣3.1億元，董事會決議除息交易日為8月19日。（編輯：楊玫寧）1080806