香港反送中三罷 金管會：台灣金融業曝險逾兆元

（中央社記者劉姵呈台北6日電）香港反送中罷工，市場關注台灣金融業在香港營運是否受影響。金管會公布銀行、證券期貨、保險業在香港總曝險金額高達1兆282億元，官員表示，未接獲業者通報受影響，會持續關注後續曝險部位變化。

反送中香港網民發起「三罷」，即罷工、罷市、罷課，要求香港政府回應「五大訴求」，市場關注台灣金融業在香港營運是否受影響。金融監督管理委員會今天公布，截至6月底止，台灣銀行業、證券期貨業、保險業合計在香港總曝險金額為新台幣1兆282億元，較4月底的9839億元，增加443億元。

首先，銀行業部分，銀行局副局長黃光熙表示，銀行授信有5647億元、投資1705億元，合計7352億元。

再者，證券期貨業部分，證期局副局長張振山也指出，目前證券期貨業在香港的總曝險，不含基金投資部位的話有779.54億元。

最後，保險業部分，保險局副局長王麗惠表示，在香港投資及設子公司曝險金額，合計有2151億元，占整體資金比率0.84%，其中壽險有2134億元、產險有17億元。

銀行局、證期局及保險局官員表示，目前未接獲業者通報有影響，香港分、子行營運都正常。金管會主秘陳開元也表示，金管會將持續注意後續曝險部位變化。（編輯：林興盟）1080806