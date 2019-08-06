市占保衛戰 經部助汽車產業爭取關稅調降

（中央社記者廖禹揚台北6日電）國產車面臨進口車搶市危機，經濟部今天表示，目前正就車輛公會提出需求，研議爭取調降關鍵汽車零組件的進口關稅，會按照國內零組件商生產狀況擬定降稅規劃。

汽車業者表示，就關稅合理化角度，零組件與整車進口的稅率一樣是不合理的，進口車為全球銷售品牌大廠，擁有規模經濟優勢，國產車只有台灣市場，在經濟規模上處於劣勢，如果零組件與整車的進口關稅相差不多，對國產車是很大的壓力，這也是近幾年來國產車漸漸被進口車取代的主因。

業者指出，進口車市占率已逼近45%，零組件稅率如果沒有做調整，國產車的競爭力會持續削弱，期盼降稅的項目以台灣沒有生產力，例如關鍵零組件引擎等為主，以不影響國內零組件商發展前題下進行合理調整。

經濟部工業局表示，由於每個項目涉及上下游產業不盡相同，針對車輛公會提出的20多項零組件，必須釐清台灣業者是否有自行生產，根據各項目的國內生產狀況制定不同關稅調降方式，以免損及國內零組件廠商。

工業局表示，目前與車輛公會合作，主要以車廠配合的零組件商開始進行系統性盤點，希望盡快彙整提出降稅方案。（編輯：郭萍英）1080806