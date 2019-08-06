國銀備抵呆帳覆蓋率創新高 銀行局：未雨綢繆

（中央社記者劉姵呈台北6日電）金管會公布6月底國銀備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為595.87%，創歷史新高。官員表示，整體備抵呆帳提列維持較高水準，應屬穩健，且銀行對總體經濟看法保守，趁獲利不錯時未雨綢繆。

金融監督管理委員會銀行局公布，今年6月底國銀備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為595.87%，較上月底的573.54%，增加22.33個百分點，創下歷史新高。

銀行局副局長黃光熙表示，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。銀行局官員也表示，之前放款個案致銀行列呆帳的影響因素並不大，主要是銀行對總體經濟看法保守，趁目前獲利不錯時未雨綢繆。

備抵呆帳覆蓋率可以視為銀行承受呆帳的能力，覆蓋率越高代表銀行為每一塊錢的逾期放款所提列的呆帳準備越高，一旦未來發生逾期放款完全無法回收的狀況，銀行所受的影響越小。

此外，銀行局公布國銀放款總餘額，截至今年6月底止為新台幣29兆1828億元，較上月底減少147億元。黃光熙表示，放款減少原因，主要為5月、6月稅收進來，政府部門會還掉貸款，減少約1140億元；其他企業、個人的部分皆有穩定增加。

觀察獲利表現方面，今年上半年國銀稅前盈餘1927億元，比去年同期增加9.2%；其中國內總分行獲利1168億元，較去年同期減少1.7%、大陸地區分行獲利23.7億元，年衰退14.4%。其餘國際金融業務分行（OBU）、海外分行獲利則分別大幅成長38.1%、24.6%。

不過，6月單月國銀全體銀行稅前盈餘中，以國內總分行獲利衰退最多，減少9.9%，黃光熙表示，主要是受到利息淨收益減少，以及承諾及保證責任提存增加，進而影響帳面上獲利。（編輯：楊玫寧）1080806