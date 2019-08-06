美中貿易戰升溫 金價可能提早上看1500美元

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）美中貿易戰日趨白熱化，近期資金明顯流向避險性資產，帶動金價另一波多頭。黃金交易員預估，隨美中雙方持續角力，不排除今年金價可能提早上看每英兩1500美元。

台銀黃金交易員分析，美中貿易戰自上週以來急劇升溫，明顯可見資金由股市等風險性資產轉往黃金、日圓、債券等避險性資產流入，帶動金價向上突圍，今日金價已突破1460美元價位。短線來看，目前第一個支撐點落在1440至1450美元區間，若無法站穩，第二個支撐點將在1425美元這帶。

台銀黃金交易員說，美國總統川普上週宣布，將對中國剩餘3000億美元商品加徵10%關稅，5日中國央行放手，人民幣兌美元在岸及離岸價格雙雙貶破7元心理關卡，展現回擊態度，出乎市場意料，美國總統川普也隨即反擊，點名將中國列為匯率操縱國；雙方持續角力，對金價來說是利多。

台銀黃金交易員表示，如果美國真的在9月對中國剩餘商品加徵關稅，進而造成金融市場動盪，不排除今年金價就能提早看見1500美元價位，甚至再向上突破。

對投資人來說，台銀黃金交易員建議，近期金價持續創新高，想增持黃金部位的民眾，之後等待金價拉回至1440至1450美元區間，可考慮少量買進；受美中貿易戰衝擊，全球股市跌勢兇猛，此時在資產配置中增持黃金部位，應可獲得較穩健的投資報酬率。

至於已持有黃金想脫手的投資人，台銀黃金交易員認為，現階段可考慮持續持有，待金價走升至接近1500美元整數關卡時，再少量獲利了結出場；當金價來到1480至1500美元，正是近5年多來高位，預估過去多年以來套牢的賣壓便會慢慢出現。（編輯：林淑媛）1080806