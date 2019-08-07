人民幣回穩 美股反彈道瓊指數勁揚311點

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）人民幣兌美元「破7」後回穩，美中貿易戰恐蔓延成貨幣戰的疑慮稍減。美股今天湧現低接買盤，道瓊工業指數勁揚311點，走出昨天創今年最糟表現的陰影，並止住連5黑頹勢。

人民幣昨天貶破7元兌1美元關卡，逾10年來首見，促使華府宣布中國為匯率操縱國。外界憂心北京把匯率當成反擊華府關稅施壓的武器之際，中國人民銀行（中國央行）重申將維持人民幣匯率穩定，6日出爐的人民幣中間價也強於市場預期水準，有助安撫人心。

隨著亞股與歐股止穩，美股今天開高走高，道瓊工業指數終場勁揚311.78點，漲幅1.21%，收在26029.52點。標準普爾500指數上漲37.08點，漲幅1.3%，收在2881.82點。以科技股為主的那斯達克綜合指數攀揚107.23點，漲幅1.39%，收在7833.27點。

3大指數擺脫上週以來頹勢，道瓊指數連5黑踩煞車，標普500與那斯達克指數7個交易日來首度收紅。

美股8月以來由盛轉衰，打算逢低承接的投資人眼見買點浮現，紛紛敲進。標普500指數11大類股，除能源股外全數上漲，科技、工業、金融與非必需消費類股漲幅都達1.4%以上，防禦性質濃厚的公用事業與地產股表現也不俗，漲幅超過1%。

深受美中貿易戰左右的蘋果公司（Apple）股價反彈1.9%，走出昨天大跌5.2%的陰影。生產與市場高度依賴中國的耐吉（Nike）也撥雲見日，股價漲幅近3%。

晶片股一吐悶氣，費城半導體指數上漲1.28%。台積電美國存託憑證（ADR）勁揚3.5%，超微（AMD）與美光科技（Micron Technology）分別上漲3.1%、1.6%。

美中上週貿易談判缺乏進展，美國總統川普揚言9月1日起對約3000億美元中國輸美貨品加徵10%關稅，貿易戰烽火再起，使6月起屢創新高的美股急轉直下。中國本週開始還擊，除宣布暫停採購美國農產品，也放任人民幣兌美元重貶，為金融市場投下震撼彈。

川普指控北京操縱匯率後，美國財政部昨天宣布中國為匯率操縱國，兩國貨幣戰雲密布。

就在市場擔心人民幣將大幅走貶之際，人民幣出現回穩跡象。中國外匯交易中心6日公布，人民幣兌美元匯率中間價為6.9683元，雖創2008年5月以來最弱，但強於市場預期水準，促使離岸人民幣貶幅縮小。

此外，人行聲明以「任性的單邊主義和保護主義行為」抨擊美國將中國列為匯率操縱國，指中國堅持不從事貨幣競貶，沒有也不會將匯率作為應對貿易爭端的工具，並再次宣示保持人民幣匯率在「合理均衡水平上的基本穩定」。

中方表態讓金融市場吞下定心丸後，白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）接受財經媒體CNBC專訪時對北京表達善意，提到美方仍樂意談判，計劃接待預定9月訪美的中方談判團隊，「關稅方面有轉圜機會」。

另一讓市場轉趨樂觀的因素是聯邦準備理事會（Fed）愈來愈有可能因美中貿易關係惡化進一步降息。聯邦資金利率期貨市場行情顯示，投資人預期，聯準會繼上週宣布逾10年來首次降息，9月再調降基準利率的機率達100%。

美股雖止跌反彈，但高盛（Goldman Sachs）與美銀美林（BofA Merrill Lynch）等法人分析師警告，美股已揮別夏季初期一路向上的走勢，短線可能持續震盪，夏秋之交難見穩定行情。（編輯：林治平）1080807