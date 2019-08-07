台股開高走低跌8.57點 年線失而復得

（中央社記者吳家豪台北7日電）隨著美中貿易戰疑慮擴大，台股今天開高走低，盤中避險情緒升高，指數跌破年線後縮腳，終場小跌8.57點，年線失而復得；投顧認為，台股指數跌破年線後縮腳，短線將醞釀跌深反彈。

台股加權指數今天最高上看10461.37點，最低來到10366.54點，高低點落差達94.83點，主因美國總統川普今天在推特發文表示願意支持明年受關稅影響的美國農民，外界解讀為明年11月美國總統大選前美中可能不會達成協議，投資人態度轉趨保守，加權指數終場收在10386.18點，下跌8.57點，跌幅0.08%，成交值新台幣1204.12億元。電子股跌0.06%，金融股跌0.1%。

蘋概股三王今天震盪收低，鴻海跌0.55%，收72.9元；台積電跌0.2%，收248元；股王大立光跌0.92%，收3790元。

以美國芝加哥選擇權交易所發行的恐慌指數（VIX）為標的的富邦VIX今天成交量爆出16.9萬張，高居第一名，盤中由黑翻紅，終場上漲1.27%。

金融股跌多於漲，富邦金跌0.12%，收41.65元；國泰金跌0.25%，收39.8元；兆豐金跌0.64%，收31.05元；新光金跌0.34%，收8.68元；中信金漲0.5%，收20.05元。

富邦投顧表示，美中貿易戰引發國際股市拉回整理，在相關利空變數未除前，台股短中期均線走空，中期整理態勢難避免；短線指數回探年線縮腳止穩，急跌後可留意指標落入低檔，可能將醞釀跌深反彈走勢。（編輯：黃國倫）1080807