台商避貿易戰火轉進北越 帶動土地成本飆漲3成

越南第一精密工業總經理吳聰武（站立者）指出，從去年下半年開始，工業區附近的土地售價就不斷飆漲，最近甚至有傳聞，價格比去年上半年增加20%到30%。中央社記者吳柏緯越南永安攝 108年8月7日

（中央社記者吳柏緯越南永安7日電）美中貿易戰延燒，不少台商為避戰火搶進北越投資，帶動成本提升。在北越扎根18年的台商觀察，除了人力成本年年上漲外，北越的土地價格在近一年已大幅成長30%。

越南第一精密於2001年在北越設廠，是早期挺進北越投資的台商之一。總經理吳聰武說明，越南第一精密主要生產汽機車零件，客戶包含TOYOTA、HONDA、YAMAHA、FORD等汽機車大廠，由於當時南部以紡織、製鞋等廠商為主，汽車零組件廠、加工廠則在北部群聚，為了更貼近客戶、降低成本，因此選擇在北越的永福省落腳。

近兩年美中貿易戰延燒，不少在越南投資已久的廠商，甚至是在中國投資而受到戰火波及的廠商，開始考慮轉進北越。吳聰武表示，過去一段時間確實有收到不少業者的意見徵詢與請益，但他也不諱言，一窩蜂進入北越，確實對原本就在當地投資的企業造成不小影響。

土地成本大幅上漲是最有感的影響，吳聰武說明，從去年下半年開始，工業區附近的土地售價就不斷飆漲，最近耳聞，價格比起去年上半年增加20%到30%，不論新舊業者，想要在當地投資、擴廠，都是極大的成本。不過他也透露，由於公司本來就有擴廠的計畫，因此在去年地價飆漲前就已經在現有廠房附近購入土地，未來將建設為第6廠區，投入生產。

除了土地成本之外，原本就逐年增加的人力成本也因為新進業者的競爭與挖角而上揚。吳聰武分析，北越的人力成本比起南越，確實比較低，但是這幾年除了固定的8%到10%工資成長之外，許多新進廠商也有人力需求，因此加劇了人力成本上揚的情況。（編輯：楊凱翔）1080807