桃園市保全公會插手報價 公平會罰40萬元

（中央社記者潘姿羽台北7日電）桃園市保全商業同業公會阻礙市場秩序，限制保全公司自由決定駐衛保全服務報價，已構成聯合行為，違反公平交易法，公平會今天委員會議決議通過，處新台幣40萬元罰鍰。

公平會表示，桃園市保全公會藉由會員大會決議通過「自律公約條款基本規範實施辦法」，做為會員大會的決議，並經由理監事會議決議，訂定105年至108年歷年的自律公約報價參考基準，並以公會名義函送會員。

公平會副主委彭紹瑾接受中央社記者訪問時表示，價格是市場機制，業者不應該訂定規範或辦法去干預自由經濟活動，而且桃園市保全公會除了訂定自律公約與報價參考基準，還通知報價低於基準的會員到場說明原因，並對多名會員以違反自律公約為由，加以裁罰，要求會員將暫收款捐贈給公會。

公平會說明，桃園市保全公會限制會員報價不得低於基準的做法，不只阻礙會員依照市場狀況彈性決定價格的空間，也剝奪交易相對人能獲取較好價格的機會；而且桃園市保全公會所屬會員的總營業額，在相關市場的市占率接近5成，足以影響市場秩序，已違反公平交易法第15條第1項聯合行為禁止規定。

彭紹瑾強調，桃園市保全公會這樣的做法，已限制市場競爭，公平會決議處以罰鍰並要求立即停止違法行為。（編輯：楊凱翔）1080807