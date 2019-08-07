全球央行紛紛降息 學者估台灣第3季利率不變

（中央社記者劉姵呈台北7日電）繼美國聯準會（FED）降息後，今天紐西蘭、印度與泰國央行紛紛跟進，市場關注台灣央行利率政策是否改變，富邦金控首席經濟學家羅瑋今天表示，由於台灣整體經濟表現穩定、資金充沛，預估第3季不會降息。

富邦金控首席經濟學家羅瑋向中央社記者表示，從內需及外銷2面向來看，台灣並沒有迫切性的降息需求，且因台灣整體經濟表現穩定、資金充沛，預估台灣央行在第3季不會降息，貨幣政策同樣維持適度寬鬆基調，利率不變。

羅瑋表示，首先，內需方面，從去年第4季開始，台灣民間消費力道一直都很穩定，不像其他亞洲主要經濟體會有上下震盪；另外，台灣民間投資部分，受到轉單效應影響，像是半導體產業的設備投資增加、前瞻基礎建設持續成長等，台灣內需表現比其他亞洲國家好。

根據主計總處發布7月消費者物價指數（CPI）年增0.40%，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增0.34%；與民生切身相關的17項重要民生物資CPI平均年減0.46%，整體物價呈溫和平穩。

再者，外銷部分，羅瑋認為，因美國擬自9月1日起對3000億美元中國貨品加徵10%關稅，連同先前已對2500億美元中國貨品加徵25%關稅，造成許多高端伺服器供應商，移轉台灣直接供貨，因此外銷表現不會太差。

綜合來看，羅瑋說，主計總處也大幅上修今年第2季經濟成長率為2.41%，較預測值增加0.63個百分點，且今年全年的經濟成長率預估可達2.34%，他認為目前台灣央行不需要太寬鬆的貨幣政策。

不過，羅瑋也表示，美中貿易戰目前看來不是很樂觀，今年第4季還是要看全球經濟狀況，特別是美國加徵關稅後，中國有無採取更激烈的報復措施，如此一來，會影響美國民眾的投資意願，削弱成長力道。另外，也要看屆時台灣的經濟能否維持成長力道。

就目前來看，中國透過人民幣兌美元貶破7及宣布停止購買美國農產品2項手段回應，但還好9月關稅才加至10%，美國也還沒公布中國採購來源清單，且有可能會讓個別企業提出豁免許可，還可以稍微緩和一點。

針對匯市波動，羅瑋補充分析，人民幣兌美元匯率中間價上一交易日有稍微回升至6.9683，且中國人民銀行也在香港發行300億人民幣央行票據，顯示人民幣貶值幅度緩和。

他提到，新台幣這兩天回升的速度較其他亞洲貨幣快，且波動幅度比其他亞幣小，主要還是因為台灣整體體質跟金融市場，都比其他亞洲國家穩定。（編輯：楊玫寧）1080807