資金匯回只能享專法優惠 會計師憂效益打折

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）對財政部於「海外資金專法」子法規中限制，適用專法者，就同一投資事項不可再享其他租稅優惠，有會計師認為，此舉可能消弭專法鼓勵營利事業將境外投資收益匯回立意，宜再審慎評估。

根據財政部日前預告的「境外資金匯回管理運用及課稅作業辦法草案」第14條，限定個人匯回境外資金或企業匯回境外轉投資收益，若已適用專法課稅，不可再就「同一事項」享有其他法令所定的租稅優惠，例如產業創新條例租稅優惠。

對此，安侯建業（KPMG台灣所）稅務部營運長張芷表示，海外資金匯回專法針對企業匯回境外投資收益，可以8%及10%稅率課徵，若進一步向經濟部申請核准直接投資產業並完成，可再享稅率減半優惠。

張芷認為，此舉主要是鼓勵企業將以前年度的境外資金匯回，將其資金用在實質投資上，性質偏向為鼓勵資金匯回的租稅措施，尚稱不上是租稅特赦；而產創條例中的未分配盈餘實質投資稅率減半優惠，是鼓勵企業把財報上的未分配盈餘用來進行實質產業投資，兩者沒有互斥效果，因此同步適用，應該也沒有過度獎勵之虞。

張芷表示，因此，財政部子法限定專法與既有租稅優惠不可並用，顯然消弭專法鼓勵營利事業將投資收益匯回的立意，宜再審慎評估。（編輯：楊凱翔）1080807