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新聞專題
宜蘭外海6.0地震
宜蘭外海8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0地震，最大震度宜蘭縣6級，台北市等地區也有4級震度。
宜蘭外海6.0地震
新聞專題
宜蘭外海6.0地震3/5

東部海域地震規模6.0 核電廠及水庫正常運作

最新更新：2019/08/08 06:38

（中央社記者廖禹揚、蔡芃敏台北8日電）今天凌晨發生芮氏規模6.0地震，震央位於台灣東部海域，經初步檢視，受影響地區水庫皆無異狀，台電供電系統正常運作，核二及核三廠安全穩定運轉中。

今天凌晨5時28分發生芮氏規模6.0地震，地震深度22.5公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方36.5公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣6級，最大震度4級縣市包括台北市、花蓮縣、新北市、新竹縣、桃園市和台中市。

台電表示，核二廠及核三廠安全穩定運轉中，核一、二廠、龍門廠因地震儀器動作，目前正依程序書執行檢查。其他發、輸、配電系統目前亦正常運作。

目前停電地區包括台北市萬華區687戶、新北市林口區642戶，台電已派員搶修。

而水庫壩堰設施部分，位於震度4級地區的大埔、新山，震度3級的石岡壩、湖山、溪畔、桂山、粗坑、阿玉、羅好，震度2級的鯉魚潭、集集、桶頭，經濟部水利署責成管理單位初步檢視無異狀，已請各水庫管理單位再加強巡視。

蘭陽溪、宜蘭河及和平溪等堤防設施，該區域水位未達警戒水位，水利署請志工及和平溪疏浚廠商就近協助瞭解，初步回報目前均無發現異常。台水公司目前回報供水正常。

經濟部工業局目前正在確認各工業區受影響狀況。1080808

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