美國科技股相對抗跌 台股仍待反彈號角

（中央社記者韓婷婷台北8日電）全球債券殖利率全面挫跌，市場對經濟成長的憂慮飆升，美國道瓊工業指數盤中一度重挫近600點，後來投資人逢低買進，收盤小跌。法人認為，台股則是未擺脫低檔，仍待反彈號角。

美股4大指數開低走高，道瓊工業指數下跌22.45點、收在26007.07點，NASDAQ指數上漲29.56點、收在7862.83點，S&P 500指數上漲2.21點、收在2883.98點，費城半導體指數上漲10.35點、收在1452.12點。

分析師表示，債券殖利率走跌，讓市場對全球經濟前景感到憂慮；其中，美國30年期公債殖利率盤中一度跌至2.12%，逼近史上最低水準，10年期公債殖利率跌破1.6%。另外，德國10年期公債殖利率盤中跌至-0.6%，30年期公債殖利率跌至-0.137%，雙雙改寫歷史新低，英國10年期和30年期公債殖利率也寫下史上最低紀錄。

分析師指出，全球資本市場依舊動盪，在美國降息之後，亞洲央行也跟進降息動作，包括泰國、紐西蘭與印度3國央行，不約而同在7日宣布調降利率；其中，泰國央行意外決定降息1碼（25個基點），4年多來首見，紐國央行出手更重，一口氣降2碼（50個機點）來到歷史低點，印度央行則是今年來第4度降息，下調35個基點至近10年新低。

法人認為，台股在期貨市場初見止跌訊號，加上美股開低走高翻紅，緩和市場恐慌氛圍，但法人心態仍舊保守，難以斷言低點已至，指數若要出現較明顯的反彈走勢，電子股必須挺身而出。

歐股表現則是因應美股前1個交易日大漲，出現反彈走勢，倫敦FTSE 100指數上漲0.38%、收在7198.70點，法蘭克福DAX 30指數上漲0.71%、收在11650.15點，巴黎CAC 40指數上漲0.61%、收在5266.51點。（編輯：黃國倫）1080808