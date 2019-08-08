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兩岸
美國稱香港內部動盪 旅遊警示升至第2級
占中要角戴耀廷 服刑不忘響應三罷被罰獨囚
法國學者談香港 北京紅線為分離主義
香港民眾入夜揮舞觀星筆 聲援被捕學生會長[影]
維權人士郭飛雄出獄 籲習近平試辦縣長民選
在台港生募集600餘頂安全帽 已陸續送達香港
解放軍若出動 律師界稱會永遠摧毀香港
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產經
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2008年來首次 人民幣中間價貶破7
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印度央行再降息35基點 年經濟成長下修為6.9%
證券
避險買盤湧現 金價衝破1500美元創6年來新高
東陽7月營收月增11.5% 今年獲利看增
台股開盤跌2.56點
美國科技股相對抗跌 台股仍待反彈號角
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科技
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社會
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地方
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新台幣開盤貶0.8分 為31.495元
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2019/08/08 09:03
（中央社台北8日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.495元開盤，貶0.8分。1080808
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