蘋概股回神 台股盤中漲百點

（中央社記者韓婷婷台北8日電）美股演出上沖下洗的劇烈震盪，所幸尾盤強拉至平盤附近，加上科技股表現強勁，帶動台股以蘋概股為首，開盤後隨即向上挺進，盤中一度大漲百點。

截至10時50分，加權股價指數上漲82點、為10468點、成交值新台幣693億元。

雖然美國聯邦準備理事會（Fed）及亞洲央行紛紛降息，讓市場疑慮全球經濟前景，加上全球債券殖利率走跌，也被視為經濟成長趨緩的警訊，但美股強拉尾盤穩住投資人信心，亞股今天普遍出現亮麗行情。

分析師表示，台股在蘋概三王台積電、大立光、鴻海的帶動下，導引指數向上攻堅，逼近10500點整數關卡，加上原本強勢的散熱續強，光學股也在玉晶光7月營收繳出好成績下，多頭獲得點火空間。

分析師指出，外資昨天在台指期市場已開始回補多單，未平倉淨多單部位回到3萬口以上，加上在台灣50反1的持股大幅下滑，顯示外資追殺力道可望暫緩，若國際股市無進一步下跌，台股有機會在10500點附近進行築底走勢。

法人認為，美中貿易戰目前仍為影響台股的最重要因素，美國總統川普的一言一行動見觀瞻，全球資本市場短線動盪難免。（編輯：趙蔚蘭）1080808