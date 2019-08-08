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荷辦事處推白皮書 龔明鑫盼營建業邁向循環經濟

最新更新：2019/08/08 17:28

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）荷蘭貿易暨投資辦事處推出循環經濟白皮書，以荷蘭與國際成功經驗向政府、產業提出建議，行政院政務委員龔明鑫表示，期待白皮書能引導營建業邁向循環經濟。

荷蘭辦事處今天舉辦「荷謂循環：從花博荷蘭館看台灣營建業」白皮書發表會，行政院政務委員龔明鑫、荷蘭駐台辦事處代表紀維德、台灣營建研究院院長呂良正等均出席活動。

龔明鑫致詞表示，循環經濟是總統蔡英文的政見之一，也是5+2產業重點，行政院去年核定循環經濟推動方案，並以四大策略推動，除了政府政策，也需產業共同參與，期待白皮書能引導營建業邁向循環經濟。

紀維德表示，7月29日是今年的「地球超載日」，代表人類已耗盡地球一整年的天然資源配額，也是史上最早的一次，推動循環經濟刻不容緩。

他說，調查顯示，全球有25%到40%廢棄物來自建造，營建業是最需要推行循環經濟的產業，也是最容易看到成果的領域。花博荷蘭館是世界上第一座被拆除、再利用的循環建築，證明在台灣推行循環營建的環境與時機已經成熟。

紀維德說，推動循環經濟也面臨許多挑戰，因此，荷蘭辦事處與台灣營建研究院合作，記錄與分析荷蘭館，再加入全球各地案例，成為一本實用的參考手冊，希望對台灣產、官、學界提出建議，並在台灣實現循環營建。

呂良正指出，循環建築成本未必比傳統營建高，翻轉社會對「循環建築」概念是當務之急，建議政府可以從公有建築著手，或是提供私人企業補助。

他說，政府應建立評鑑制度，作為銀行獎勵融資、買家購屋依據，讓民眾更信賴建築安全性。政府也應針對臨時建物等低循環度建築，預先課稅或加以限制，讓業者有更多誘因投入建造。

荷蘭辦事處以循環建築概念打造花博荷蘭館，雖已隨花博落幕而拆除，但木料、鋼鐵等館內建材均可重複使用，落腳台糖月眉循環設計園區。荷蘭館也落實「以租代買」，租用燈泡、太陽能板及電梯已歸還廠商或移轉續用。（編輯：楊玫寧）1080808

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