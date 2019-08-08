連日走跌後吸引逢低買盤 亞股多收紅

（中央社香港8日綜合外電報導）美中貿易戰加劇掀起投資人焦慮，引發股市經歷一週重挫後，激起逢低進場買氣，亞洲股市今天收盤普遍走揚。

自從美國總統川普宣布，9月1日起將再對價值3000億美元的中國貨品課徵10%關稅，北京隨後放任人民幣兌美元驟貶，股市5日應聲重挫。

不過，離岸和在岸人民幣兌美元匯價雙雙貶破7元的關鍵門檻後，北京採取行動穩定匯價，有助安撫投資人。

中國人民銀行今天將人民幣兌美元中間價訂在低於7元水準，為11年來首見。即便如此，分析師仍泰然表示，今天的中間價較預期強。

凱投宏觀公司（Capital Economics）高級中國經濟學家伊凡斯-普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）說：「（人民幣中間價）實際上今天才低於7，而非6日，顯示人行正告訴市場，他們不想讓人民幣貶值太快。」

伊凡斯-普瑞查德還表示：「人行不想要（人民幣）突然重貶，以免引發資金外流大增。因此他們正嘗試有效管理貶值過程，操作緩貶。」

美國和中國之間數回合以牙還牙的關稅戰，已傷害國際貿易，並令人擔憂全球經濟體質。從印度、泰國和紐西蘭中央銀行降息，到德國製造業數據疲軟，都凸顯全球擔憂經濟成長面臨風險。

分析師指出，投資人如今相信，主要國家央行將進一步調降利率，以防範或至少緩和未來任何經濟衰退。但分析師也警告，央行行動的機會有限。

萬達（OANDA）高級市場分析師艾斯帕薩（Alfonso Esparza）表示：「降息是過去這段期間股市走揚因素之一，但現階段央行已無太多降息空間。」

東京股市日經指數過去4個交易日累計大跌逾1000點，今天收盤上漲0.4%。上海股市則收高0.9%，歸功於全球股市指數編纂公司明晟（MSCI）宣布，8月底起將中國A股納入係數從10%提升至15%。

香港股市今天收漲0.5%，首爾股市收高0.6%，雪梨和威靈頓股市皆收漲0.8%，台北股市收高1%。但新加坡股市收跌0.5%，曼谷和馬尼拉股市也皆收黑。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080808