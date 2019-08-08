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颱風利奇馬來勢洶洶
颱風利奇馬增強為強烈颱風，中央氣象局已發布海上及陸上颱風警報，提醒基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮、新竹、桃園防範強風豪雨。
颱風利奇馬來勢洶洶
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颱風利奇馬來勢洶洶7/24

颱風利奇馬來襲 台股現貨期貨休市一天

最新更新：2019/08/08 20:56

（中央社記者潘智義、韓婷婷台北8日電）台北市政府宣布由於颱風利奇馬來襲，明天停班、停課，台灣證券交易所、櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所也同步宣布，明天台北股市、期貨市場休市一天。

台灣證券交易所表示，由於利奇馬颱風來襲，台北市政府宣布8月9日全體公教機關停止上班，台北股市集中交易市場也全日休市，當日應交割款券順延辦理。

櫃買中心指出，因颱風過境，台北市政府宣布8月9日全日停止上班， 櫃檯買賣有價證券市場及衍生性金融商品市場休市一天。

櫃買中心表示，9日將暫停櫃檯買賣股票（含興櫃股票）、認購（售）權證、ETF、ETN、TDR、開放式基金受益憑證、黃金現貨、債券交易系統（含轉換公司債、附認股權公司債）、衍生性金融商品交易系統等交易一天，9日應給付結算款券順延辦理。

台灣期貨交易所指出，因利奇馬颱風來襲，8月9日星期五台灣期貨交易所集中交易市場休市一天。8月到期結算的東證期貨契約最後結算日為最後交易日（8月8日）的次一營業日（8月12日），最後結算價以最後交易日的次一東京證券交易所營業日（8月9日）計算標的指數特別報價（Special Quotation, SQ）訂定。（編輯：鄭雪文）1080808

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