助台企在越南建立品牌 貿協拓展電商通路

（中央社記者吳柏緯河內9日電）台灣企業在越南插旗，最大的弱點是缺乏品牌知名度與大型通路銷售。貿協近年來積極與在地電商合作拓展通路，台商也建議應建立倉儲與展示中心，藉此建立品牌。

對外貿易協會理事長黃志芳指出，目前越南是一個許多國家都積極進入、布局的市場，如果此刻想要進入這個市場的台商，應該要把最好的東西拿出來競爭，不能因為越南的國民所得比台灣低，就覺得用二、三線的產品也沒有關係。

不過由於市場競爭激烈，因此台灣的弱點也在這波商戰中明顯呈現。黃志芳分析，台灣的一大優勢是產製的民生用品便宜又好用，CP值極高，但是缺乏品牌知名度與可以穩定銷售的大型通路銷售，是台灣企業在越南競爭的弱勢。

以日韓為例，黃志芳進一步指出，日本占有了高端的市場、韓國則透過韓劇文化輸出，輔以財團的奧援擦亮品牌知名度。在越南各大城市的街頭，時常可以看到韓國樂天集團與日本永旺集團相關的標誌。

為了克服這樣的弱點，這兩年來貿協與台商也探詢、討論各種可能的解決方案，打通在越南銷售的任督二脈。黃志芳指出，新創和電商一直以來都是貿協重視的領域，因此近年也積極與越南在地的電商業者TIKI合作，在實體之外建立網路通路，協助台商克服缺乏大型通路的困境。

此外，也有不少台商反映，希望能夠在當地建立綜合性的園區，結合倉儲、展示與銷售等功能，建立品牌名聲。黃志芳坦言，不只越南台商，在世界各地的台商都多少反映過類似的情形，之前也有跟在美國的台商討論、請益類似的事情，希望未來能在美國西岸建立一個台灣商品展示營運中心，作為打造品牌的基地。因此貿協也會將這樣的計畫做為努力的方向。（編輯：黃國倫）1080809