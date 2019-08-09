更多編輯台推薦新聞：
早安世界》颱風利奇馬暴風圈觸陸 北北基宜桃竹連江9日停班課
早報

早安世界》颱風利奇馬暴風圈觸陸 北北基宜桃竹連江9日停班課

9日台鐵午前部分路段、高鐵全日台中以北停駛 全台交通活動異動整理
生活

9日台鐵午前部分路段、高鐵全日台中以北停駛 全台交通活動異動整理

搭一趟飛機造成多少暖化 飛行之恥網站幫你算
科技

搭一趟飛機造成多少暖化 飛行之恥網站幫你算

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸
地方

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

颱風天支票到期怎麼辦 票交所：退票從寬處理

最新更新：2019/08/09 10:15

（中央社記者廖禹揚台北9日電）強颱利奇馬撲台，北北基宜桃竹巾天都停班停課，若遇上支票到期，因存款不足導致退票，台灣票據交換所表示，9日及12日發生如上情況，可以從寬處理，不列紀錄。

財團法人台灣票據交換所今天發布新聞稿表示，為因應利奇馬颱風來襲，部分地區停止上班，顧及支票存款戶資金調度受影響，對於存款不足退票紀錄，將依照「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定從寬處理。

根據規定，支票存款戶於8月9日、12日發生存款不足退票，若在其次一個營業日，經重提付訖或由發票人贖回或提存備付款申請註記者，一律不列紀錄（包括補票紀錄），並免收手續費。

但若支票存款戶於原退票據重提付訖前提取備付款，該退票將會再列入紀錄。

此外，支票存款戶若因本次颱風遭受災害，影響其票款清償能力，可檢具證明文件向辦理退票的金融業者申請核轉當地票據交換所，辦理重大災害註記，辦妥註記後，自災害發生日起算6個月內所發生存款不足退票，暫不因退票達三張而通報為拒絕往來戶；且於該期間內辦妥清償贖回、提存備付或重提付訖註記者，其退票紀錄不對外提供查詢。

票交所表示，若9日後仍受颱風影響，使部分地區停止上班，將比照上述因應措施辦理。（編輯：黃國倫）1080809

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報