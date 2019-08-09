颱風天支票到期怎麼辦 票交所：退票從寬處理

（中央社記者廖禹揚台北9日電）強颱利奇馬撲台，北北基宜桃竹巾天都停班停課，若遇上支票到期，因存款不足導致退票，台灣票據交換所表示，9日及12日發生如上情況，可以從寬處理，不列紀錄。

財團法人台灣票據交換所今天發布新聞稿表示，為因應利奇馬颱風來襲，部分地區停止上班，顧及支票存款戶資金調度受影響，對於存款不足退票紀錄，將依照「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定從寬處理。

根據規定，支票存款戶於8月9日、12日發生存款不足退票，若在其次一個營業日，經重提付訖或由發票人贖回或提存備付款申請註記者，一律不列紀錄（包括補票紀錄），並免收手續費。

但若支票存款戶於原退票據重提付訖前提取備付款，該退票將會再列入紀錄。

此外，支票存款戶若因本次颱風遭受災害，影響其票款清償能力，可檢具證明文件向辦理退票的金融業者申請核轉當地票據交換所，辦理重大災害註記，辦妥註記後，自災害發生日起算6個月內所發生存款不足退票，暫不因退票達三張而通報為拒絕往來戶；且於該期間內辦妥清償贖回、提存備付或重提付訖註記者，其退票紀錄不對外提供查詢。

票交所表示，若9日後仍受颱風影響，使部分地區停止上班，將比照上述因應措施辦理。（編輯：黃國倫）1080809