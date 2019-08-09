北京暫停農產品採購 美推遲發向華為銷售許可

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美媒引述消息人士披露，北京宣布停止採購美國農產品後，白宮也推遲核發允許美國企業恢復對中國電信大廠華為銷售的決定。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，他上周收到50件申請案，目前還在待決中。美國將華為打入貿易黑名單後，美國企業必須取得特別許可，才能供貨華為。申請案件則由商務部負責審查。

美國總統川普6月底和中國國家主席習近平雙方同意貿易戰休兵後表示，對華為的部分禁令將鬆綁。這個承諾將視中國是否擴大採購美國農產品而定，而川普抱怨北京沒做到。

過去一周來，隨著川普宣布，9月1日起將對價值3000億美元的中國輸美商品加徵10%關稅，加上美國財政部將中國列入匯率操縱國，美中貿易戰緊張進一步升高。

儘管如此，川普上周表示，他不打算改變在日本作的決定，允許美國供應商銷售非敏感產品給華為。川普說，華為議題和貿易談判是兩碼事。

美國科技公司也向白宮表達他們希望很快取得許可的想法，讓他們可以恢復部分零件對華為出貨。

華為是全球最大半導體採購商之一，繼續對華為出貨攸關英特爾（Intel Corp.）、高通（Qualcomm Inc.）、博通（Broadcom Inc.）等晶片製造商的命運。這些公司的執行長7月和川普會面。

賽靈思（Xilinx Inc.）和美光（Micron）公開表示，他們已經申請銷售許可，並呼籲政府讓他們恢復和華為的商業往來。他們表示，很多產品可以輕易從海外對手取得，而美國對中國貿易爭端想要協助的產業，也因此而受到傷害。（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1080809