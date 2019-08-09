佳世達擬斥資18.15億元 取得聚碩35%股權

（中央社記者張建中新竹9日電）液晶顯示器製造廠佳世達今天宣布，將斥資新台幣18.15億元參與聚碩私募增資案，持股比重約35%，希望強化企業解決方案事業產品競爭力。

佳世達與聚碩下午共同召開重大訊息說明記者會，由佳世達財務協理洪秋金及聚碩財務副總經理程秀卿出席，宣布佳世達參與聚碩私募增資案。

洪秋金表示，佳世達近年積極朝向高附加價值事業轉型，規劃4大營運方針，包括優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局關鍵零組件。

洪秋金說，透過參與聚碩私募案，希望能強化佳世達在解決方案軟硬整合的實力；聚碩代理IBM等全球超過40個知名品牌，結合佳世達原有硬體優勢，將可提供客戶從雲到端、軟硬整合的智能方案。

程秀卿表示，聚碩有代理20年產品的經驗，熟悉原廠的生態與運作，能提供客戶一站式的服務及跨品牌產品整合。

藉由加入佳世達智慧解決方案大聯盟，程秀卿說，聚碩將可進一步強化上游硬體供應實力，並往下游布局，成為全方位解決方案供應商，擴大營運，並提升獲利水準。

除參與聚碩私募增資案外，佳世達也決定斥資1.72億元，參與勝品電通私募增資案，持股比重約20%，藉以優化佳世達現有事業。（編輯：鄭雪文）1080809