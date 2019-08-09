脫歐前症候 英國經濟7年來首度萎縮

（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國第二季經濟意外萎縮，為2012年以來首見，原因在企業年初趕在英國脫歐前囤積庫存，造成嚴重過剩；且脫歐情勢混亂，導致產出疲軟。這恐怕頗不利於英國首相強生的脫歐時程。

英國國家統計局（ONS）發布聲明表示，全球第5大經濟體4至6月的一季經濟產出較第一季萎縮0.2%，不如經濟學家預估的持平，也遠遜於前季的成長0.5%。

與去年同期相較，英國經濟成長率也由第一季的1.8%下降為第二季的1.2%，為去年初以來最低紀錄。其中6月成長率僅1.0%，是2013年8月以來最低水準。

由於英國首相強生（Boris Johnson）政府力求在10月31日退出歐洲聯盟（EU），而不計是否能達成過渡協議以避免貿易中斷，因此英國今年其餘時間的展望並不確定。

同時全球經濟成長也已減緩，主要原因在美國和中國間的貿易紛爭。

資誠會計師事務所（PwC）高級經濟學家傑克曼（Mike Jakeman）表示：「無論數據如何變動，無疑英國經濟正在熄火。」

傑克曼指出，英國脫歐危機和全球經濟展望不確定，使得英國經濟在第三季的「情況難料」。

英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England）上週預測，本季英國經濟只會成長0.3%，全年成長率則會下滑至1.3%，且未來若干季的年化產出也將萎縮。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1080809