中國5鋼品課反傾銷平衡稅 財政部最快9月底定案

（中央社記者劉姵呈台北11日電）財政部針對中國進口的5項鋼品進行雙反調查，終判認定有補貼、傾銷事實，經濟部將於8月13日、14日及19日舉行聽證會，且調查延長至9月13日，預估最快要9月底才會決議最後課徵平衡稅原因。

財政部於今年4月初判認定指出，5項鋼品「特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不銹鋼冷軋鋼品、不銹鋼熱軋鋼品、特定碳鋼冷軋鋼品」都有補貼及傾銷事實，最後認定結果也維持初判認定，傾銷差率為26.68%至36.77%，補貼率則為27.36%至51.32%。

經濟部貿易調查委員會官員表示，針對中國鋼品雙反5案，除了已函請當事人及利害關係人提供相關資料外，為了讓當事人及利害關係人能充分表達立場及提供意見，並蒐集國家整體經濟利益影響相關資訊，將於8月13日、14日及19日舉辦各案聽證會。同時，官員也說，調查期限將延長至9月13日。

財政部官員指出，只要經濟部貿易調查委員會最後結果認定「有損害台灣產業的疑慮」，就會交送至財政部的關稅稅率審議小組審議，決議最後課徵平衡稅原因、範圍、對象、稅率和開徵日期定案，預估最快也要9月底、10月初才會決議最後課稅原因。

財政部自2018年4月17日開始對自中國進口的5項鋼品，展開3宗「反補貼調查」及2宗「反傾銷及反補貼調查」（雙反調查），以具體行動回應美國對中國低價鋼品可能繞道台灣輸美的疑慮。包括認定「特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品」補貼率為51.32%，「碳鋼鋼板」補貼率為27.36%，「不銹鋼冷軋鋼品」補貼率為43.86%。

另外，「不銹鋼熱軋鋼品」認定補貼率為43.86%，傾銷差率部分，除福建福欣特殊鋼有限公司及其出口商上海JFE商事會社為26.68%，其餘製造商或出口商適用32.58%。「特定碳鋼冷軋鋼品」認定補貼率為51.10%，傾銷差率則為36.77%。（編輯：蘇志宗）1080811