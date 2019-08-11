民營金控前7月獲利 國泰金賺破400億元暫居冠

（中央社記者劉姵呈台北11日電）金控受惠股息入帳，7月獲利有不錯表現，累計前7月民營金控以國泰金賺破新台幣400億元暫居冠軍，中信金291億元排名第2，不過單月獲利為最高，第3為新光金，大賺逾159億。

除了富邦金外，民營金控7月單月及前7月獲利皆陸續提前出爐，將會在12日全數上傳公開資訊觀測站。受惠股息入帳高峰，大部分金控單月皆有不錯表現，也挹注前7月獲利。

目前暫居民營金控排行榜冠軍的國泰金7月單月稅後純益為新台幣74.6億元，單月獲利僅創今年次高；不過，累計前7月稅後純益突破400億大關，達415.9億元，每股稅後純益（EPS）3.04元。

國泰金表示，主要是因為有大筆投資台股的股息入帳，趁機進行資產汰弱留強與提列所得稅費用，包括國壽7月因股利入帳挹注，7月稅後賺45.9億元；國泰世華銀7月稅後賺24.7億元。

暫居排行第2的是中信金，7月單月獲利創新高，稅前純益97.73億，稅後純益達87.08億，累計前7月稅後純益有291.03億，EPS1.45元。分析獲利成長主因，中信金表示，台幣、外幣存放款業務成長，淨利差擴大使淨利息收入增加；另外財管、信用卡、聯貸及彩券業務均有成長，帶動手續費收入向上攀升。

暫居排行第3的新光金7月稅後純益大賺52.72億元、年增11.3%，累計前7月稅後純益159.56億元，EPS1.3元。新光金表示，旗下人壽、銀行、證券子公司7月獲利全創今年新高；其中，新壽股息收入單月就賺44.7億元，預估全年股息收入會超過140億元；新光銀方面，因財管手續費收入表現不錯，元富證券也受惠股市成交量增，挹注經紀業務，單月賺2.53億元。（編輯：蘇志宗）1080811