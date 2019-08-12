南韓美妝公司播親日影片被抵制 董事長引咎辭職

（中央社首爾11日綜合外電報導）隨著日韓貿易戰愈演愈烈，南韓大型美妝品牌韓國科瑪（Kolmar Korea）因強迫員工觀看讚美日本的YouTube影片，面臨社會強烈批評，今天更導致公司董事長尹東漢道歉辭職。

法新社報導，這段影片在上週約700名員工參與的每月例行會議上放映，內容抨擊南韓總統文在寅對日本貿易管制的回應，並稱讚日本首相安倍晉三「沒有直接打臉文在寅」的氣度。

這支影片也提到委內瑞拉經濟崩潰，「女性為了區區7美元就下海賣身」，還說南韓不久也將面臨類似命運。

這起事件引發公眾強烈憤怒，不斷有人呼籲抵制這家供應全球數十家美妝品牌的企業。

尹東漢（Yoon Dong-han）今天為「造成困擾」致歉，並表示他會辭職下台。他說：「我向各位信賴並喜歡我們產品的消費者及南韓人民道歉。我特別想向女性致上我最誠摯的歉意。」

南韓和日本陷入激烈貿易戰及外交爭端。南韓法院先前判決，日本企業應承擔日本殖民朝鮮半島時期強徵韓國勞工的賠償責任。日本7月初對南韓科技公司生產用的重要化學物實施出口管制，進而使雙方本月稍早將彼此從可信任貿易夥伴名單中移除。

南韓自7月起便掀起抵制日本產品潮，造成日本汽車銷售跌幅超過30%，並迫使數家航空公司因需求降低而暫停日韓航線。

韓國科瑪上週也發出另一則道歉聲明，表示只播放這支影片的一部分，目的則是想訓練員工「擁有正確的歷史意識，而不是情緒性的反應」。（譯者：侯文婷/核稿：盧映孜）1080812