台股開低震盪整理 逼近10500點

台股12日以平低盤開出後，迅速下跌逾50點，但又隨即走揚，10時過後多維持小紅格局，仍逼近10500點。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北12日電）美股道瓊工業指數週五下跌90.75點，台北股市今天以平低盤開出後，迅速下跌逾50點，但又隨即走揚，來到平盤之上，10時過後多維持小紅格局，仍逼近10500點。

11時止，加權指數來到10497.73點，小漲3.24點，成交值新台幣736.82億元。8大類股當中食品、機電、營建類股上漲，其餘各類股下跌。

晶圓代工龍頭台積電盤中一度來到254.5元，小漲0.39%，又翻黑，來到251元，下跌0.98%。股王大立光盤中來到3805元，小跌0.52%，隨後又回到3865元，上漲1.04%。鴻海盤中跌至72.8元，下跌0.41%，之後又來到74.3元，上漲1.64%。

筆電代工及蘋果手機代工廠和碩盤中來到50.8元，大漲5.83%。其他筆電代工廠仁寶、廣達、英業達、緯創盤中股價都在平盤附近游走。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股維持整理格局，雖然有從低檔轉強的跡象，但因第2季財務報告申報將在8月14日截止，業績不好的公司可能拖到最後幾天申報，財報未完全公告前的不確定，對投資人而言仍有風險，加上美債殖利率倒掛的疑慮，讓市場資金觀望。

簡伯儀指出，台股上週跌深反彈，但成交量縮減，賣壓有點大，所以現階段不宜太過積極進出，短線若要抱持偏多心態，也不易見到類股齊揚，可選擇有題材、基本面好，法人買超的股票。（編輯：趙蔚蘭）1080812