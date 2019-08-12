更多編輯台推薦新聞：
影片／小威羅傑斯盃女單決賽傷退 19歲安德里斯庫封后
運動

影片／小威羅傑斯盃女單決賽傷退 19歲安德里斯庫封后

圖輯／懸日台北連3天登場 民眾聚集忠孝東西路搶拍
生活

圖輯／懸日台北連3天登場 民眾聚集忠孝東西路搶拍

王星皓香港泳賽奪金 台灣首位達東奧A標選手
運動

王星皓香港泳賽奪金 台灣首位達東奧A標選手

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
陳宏昌批韓國瑜 國民黨蘆洲黨部決議開除黨籍
首頁 / 證券

台股開低震盪整理 逼近10500點

最新更新：2019/08/12 12:43
台股12日以平低盤開出後，迅速下跌逾50點，但又隨即走揚，10時過後多維持小紅格局，仍逼近10500點。（中央社檔案照片）
台股12日以平低盤開出後，迅速下跌逾50點，但又隨即走揚，10時過後多維持小紅格局，仍逼近10500點。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北12日電）美股道瓊工業指數週五下跌90.75點，台北股市今天以平低盤開出後，迅速下跌逾50點，但又隨即走揚，來到平盤之上，10時過後多維持小紅格局，仍逼近10500點。

11時止，加權指數來到10497.73點，小漲3.24點，成交值新台幣736.82億元。8大類股當中食品、機電、營建類股上漲，其餘各類股下跌。

晶圓代工龍頭台積電盤中一度來到254.5元，小漲0.39%，又翻黑，來到251元，下跌0.98%。股王大立光盤中來到3805元，小跌0.52%，隨後又回到3865元，上漲1.04%。鴻海盤中跌至72.8元，下跌0.41%，之後又來到74.3元，上漲1.64%。

筆電代工及蘋果手機代工廠和碩盤中來到50.8元，大漲5.83%。其他筆電代工廠仁寶、廣達、英業達、緯創盤中股價都在平盤附近游走。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股維持整理格局，雖然有從低檔轉強的跡象，但因第2季財務報告申報將在8月14日截止，業績不好的公司可能拖到最後幾天申報，財報未完全公告前的不確定，對投資人而言仍有風險，加上美債殖利率倒掛的疑慮，讓市場資金觀望。

簡伯儀指出，台股上週跌深反彈，但成交量縮減，賣壓有點大，所以現階段不宜太過積極進出，短線若要抱持偏多心態，也不易見到類股齊揚，可選擇有題材、基本面好，法人買超的股票。（編輯：趙蔚蘭）1080812

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報