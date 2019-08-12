旺季效應帶動 法人估宏碁第3季雙率雙升

（中央社記者吳家豪台北12日電）電腦品牌廠宏碁今年第2季財報不如預期，法人表示，受惠於傳統旺季效應和產品組合轉強，預期宏碁第3季毛利率和營業利益率將提升至10.9%、1.8%，營收將季增16%。

宏碁2019年第2季營收達新台幣551億元，季增0.8%，年減5.7%；毛利率10.8%，低於市場預期的10.9%；營業利益率1.1%，也低於市場預期的1.5%；每股盈餘（EPS）0.13元，不如市場推估的0.24元。

法人表示，宏碁產品組合開始轉向針對內容創作者推出的全新品牌ConceptD，產品毛利率符合先前預估，且有望成為宏碁主要業務動能之一；然而第2季營收年減5.7%，營業費用卻僅年減2.8%，不如市場預期，導致營業利益率僅剩1.1%，加上全球匯率波動而產生匯損6700萬元。

展望第3季，法人推估，在旺季效應及產品組合優化的帶動下，宏碁營收將達640億元，相當於季增16%、年減2%；毛利率及營業利益率將提升至10.9%、1.8%，每股盈餘將達0.35元。

宏碁股價今天開低，盤中低點來到17.55元、跌幅約1.7%；至12時10分左右，成交量超過5300張。（編輯：黃國倫）1080812