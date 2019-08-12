全球貿易紛擾 Ifo調查：台專家看下半年更保守

（中央社記者潘姿羽台北12日電）德國ifo經濟研究院今天發布第3季全球經濟氣候指標跌至負10.1點，台灣連續5季為負值，季減9.1點，受訪專家對未來6個月後看法更從「轉好」降至「持平」，不過國發會認為，台商回流將成支撐經濟的動能。

德國ifo經濟研究院今年第3季對全球116個國家、1173位專家進行的世界經濟調查（World Economics Survey, WES）顯示，全球經濟氣候指標由上季負2.4點降至負10.1點；主要區域方面，先進經濟體、新興市場與開發中經濟體的經濟氣候指標，也都較上季下降。

Ifo指出，主要國家貿易情勢緊張，對全球經濟產生相當不利的負面影響，整體成長動能轉趨保守；受訪專家則預期，全球貿易擴張將明顯減弱，民間消費、企業投資會更弱化。

Ifo調查也顯示，台灣經濟氣候指標已連續5季為負值，且第3季較上季下降9.1點，跌至負21.8點；受訪專家對經濟現況評價續呈「壞」，資本支出轉呈「好」，對未來6個月後整體經濟的預期，則從上季的「轉好」降至「持平」。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，第3季WES調查時間落在7月，未納入8月初美國總統川普宣布將對中國剩餘3000億美元輸美商品加徵關稅，以及美中貿易談判恐取消等變數；若納入這些因素，Ifo的調查結果可能會更悲觀。

觀察受訪專家對於台灣6個月後的預期，整體經濟「持平」，資本支出續呈「轉好」，但看好的程度大降，民間消費則從「轉好」降為「轉壞」，吳明蕙表示，這些都顯示專家對於台灣未來半年看法，與上季相比相對悲觀。

受訪專家預期未來半年，台灣進出口都是轉好，吳明蕙推測，這是轉單效應所致；此外，專家認為，美元相對新台幣轉呈升值，長、短期利率將走跌，股價水準則呈下跌。

吳明蕙總結，今年經濟狀況充滿風險，國際貨幣基金（IMF）近日也示警，中國經濟成長率將受美中貿易戰影響；當全球外在需求減弱，不確定因素續存，一定會影響台灣未來經濟表現。

但吳明蕙沒有因此感到悲觀，她指出，美中貿易戰對台灣影響不全然是負面因素，台商持續返台投資，會進一步帶動就業、消費，支撐下半年經濟成長，而且據經濟部說法，台商回台投資計畫金額已突破新台幣5000億元，其中今年可以到位的就有1700億元，將帶來穩定內需作用。（編輯：林孟汝）1080812