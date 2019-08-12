面板產業遇逆風 外資持續賣超群創友達

（中央社記者潘智義台北12日電）在供過於求壓力下，面板雙虎友達、群創今年前2季都虧損；台灣證券交易所統計，連續3週外資賣超前兩名是友達、群創，兩家公司輪流當外資賣超冠軍。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超338.49億元，賣超友達6.89萬張最多，另買超聯電2.06萬張最多。

上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為友達賣超6萬8937張、群創賣超5萬9933張、中信金賣超4萬2466張。上週外資自集中市場買超最多前3名上市公司依序為聯電買超2萬600張、南茂買超1萬6953張、光寶科買超1萬1458張。

證交所統計，上週外資在集中市場總買進金額為1306.27億元，總賣出金額為1644.76億元，賣超338.49億元。另外，自今年初至8月8日止，外資累計賣超為297.28億元，其中總買進金額為4兆6035.06億元，總賣出金額為4兆6332.34億元。

外資總持有股票市值為12兆7244.93億元，占全體上市股票市值的40.29%，較8月2日的12兆7667.88億元，減少422.95億元。

台灣證券交易所統計，上週五因颱風台股休市一天，上週四（8月8日）加權指數收在10494.49點，週線下跌54.55點，跌幅約0.52%，8月8日全體上市公司總市值為新台幣31兆7294.93億元，較前兩週（8月2日）市值減少1543.56億元，減幅約0.48%。

產業別指數方面，上週漲幅以資訊服務類指數上漲1.81%為最大，跌幅以油電燃類指數數下跌4.02%為最大，未含金融類指數下跌45.51點，跌幅約0.51%，未含電子類指數下跌128.39點，跌幅約0.88%，未含金融電子類指數下跌126.33點，跌幅約為1.03%。

上週集中交易市場總成交金額為5212.76億元，全體上市股票成交金額為4624.66億元，股票成交量周轉率為1.27%，各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類1210.74億元，占全體上市股票交易金額26.18%。電子零組件類787.58億元，占全體上市股票交易金額17.03%。光電類628.6億元，占全體上市股票交易金額13.59%。

上週成交量周轉率前3名產業為電子零組件類4.85%、資訊服務類3.73%、光電類3.15%。

證交所統計，今年年初開盤迄今共144個交易日，集中市場總成交金額為16兆5969.26億元，市場日平均成交金額為1152.56億元，股票成交量周轉率42.56%，股票日平均成交量周轉率為0.3%。（編輯：黃國倫）1080812