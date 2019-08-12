同欣電上半年每股賺1.86元 下半年可望逐季揚

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）同欣電第2季稅後淨利新台幣1.92億元，每股稅後純益1.16元，獲利季增66.8%，上半年每股稅後純益1.86元。法人預估同欣電第3季和第4季業績可望逐季上揚。

同欣電第2季合併營收18.22億元，較第1季16.15億元成長12.8%，比去年同期17.6億元增加3.5%。第2季合併毛利率21.5%，比第1季17.97%增加3.5個百分點，較去年同期21.66%微減0.16個百分點。

同欣電第2季合併營業利益2.18億元，合併營益率11.98%，較第1季8.05%增加3.93個百分點，較去年同期9.95%增加2.03個百分點。

第2季稅後淨利1.92億元，較第1季1.15億元增加66.8%，比去年同期1.99億元減少3.7%，第2季每股稅後純益1.16元，優於第1季EPS 0.7元，低於去年同期EPS 1.21元。

累計今年上半年同欣電合併營收34.95億元，較去年同期35.24億元減少0.83%，上半年合併毛利率19.84%，比去年同期21.93%減少2.09個百分點，上半年營業利益3.48億元，合併營益率10.13%，較去年同期10.23%減少0.1個百分點。

上半年稅後淨利3.07億元，較去年同期3.59億元減少14.3%，上半年每股稅後純益1.86元，低於去年同期EPS 2.17元。

展望下半年，法人預估同欣電第3季和第4季業績可望逐季上揚。（編輯：鄭雪文）1080812