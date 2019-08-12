被南韓排除適用貿易優惠 日本暫靜觀其變

（中央社東京12日綜合外電報導）南韓今天宣布將把日本從適用貿易優惠名單中移除，預計9月中上路。日媒報導，此舉被視為對日本強化出口管制的報復措施；日本外務省官員說，確認後再因應，現階段先靜觀其變。

日本放送協會（NHK）報導，日本外務省官員指出，會詳細確認南韓方面採取這項措施的理由及具體內容後再來因應；另一名外務省官員說，目前看來應該不會立即產生大的影響，現階段先靜觀其變。

南韓聯合新聞通訊社今天指出，南韓產業通商資源部長官成允模今天表示，南韓作為改善出口管制體系的一環，決定將戰略物資進出口告示地區劃分為「甲地區」和「乙地區」。

其中「甲地區」細分為「甲之1」和「甲之2」地區，過去被列為「白色國家」的「甲地區」是屬於享有「使用者統籌出口許可」的國家，包括日本、美國、英國、德國、澳洲等29個國家。

南韓把日本從出口優惠國「白名單」中剔除，事實上就是對日本的限貿措施以及日本把南韓從貿易優惠名單中剔除的反制措施和經濟報復。

日本2日決定將南韓排除在「白色名單」國家外，除7月已上路的強化半導體原料出口，本月28日起恐將嚴格管制絕大多數品項出口南韓。因此，日本讀賣新聞報導，南韓政府此舉被視為是報復措施。

日本將出口國家分為4大類，從信賴度高到低分別是A集團（group A）、B集團、C集團及D集團。

信賴度最高的A集團也被稱為「白色國家」（白色名單國家），適用最優惠的貿易措施，成員包括美、英等27國，南韓原本是亞洲唯一，但從本月28日起，南韓被剔除在白色國家之外，將被移往B集團，日本的白色名單國家剩26國。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080812