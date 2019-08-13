貿易戰變數多美股大跌 法人估台股震盪整理

（中央社記者韋樞台北13日電）美中貿易談判能否持續，市場擔憂影響成長的變數仍多，台股12日小跌收在10472點，今晨收盤的美股再度大跌。法人指出，貿易戰和匯率戰的變化頗大，台股將震盪整理，宜保守以對。

今晨收盤的歐股隨全球股市一同下挫，由於香港抗議行動激化導致機場關閉，使市場在陷入中美貿易戰緊張氣氛的同時，又憑添了地緣政治憂慮，英、德、法等股市下跌0.12%至0.37%。

今晨收盤的美股由於市場擔心成長趨緩，同時美中貿易戰對銀行股及全面各類股形成衝擊，道瓊工業指數大跌389.73點或1.48%，以25897.71點作收。

標準普爾指數跌35.56點或1.22%，收在2883.09點。科技股那斯達克指數跌95.73點或1.20%，收7863.41點。

12日亞股除動亂中的香港下跌外，其餘大都收漲盤。台股開低震盪翻紅後再收黑，小跌22點，收在10472點，守在周線10434點之上，盤中挑戰超過10500點之後逢賣壓拉回，明顯形成壓力區。

法人表示，美中8月談判無共識，美國總統川普再度揚言取消雙方9月會談，會談是否如期恐怕不樂觀，雙方短期間難以解決彼此歧見，這將連帶影響接下來下半年產業營運表現，必須高度關注。

法人指出，除了貿易戰美中雙方的態度和動作之外，人民幣匯價是否續貶及各國反應和市場資金動向等，均值得關注。但台股8月中各企業公布上半年財報，以及配發股利為市場帶來資金動能等將成為市場利多。

法人估計，台股在10500點和季線10647點附近有壓力，下檔則在10200點到10300點形成支撐，台股短期將在此區間震盪整理，宜保守以對。（編輯：黃國倫）1080813