台股盤中跌逾百點 失守10400點

（中央社記者韋樞台北13日電）美中貿易談判能否持續，市場擔憂產業成長趨緩。台股今天開低走低，指數一路下探，最多下跌逾百點，跌破10400點。法人指出，國際系統性風險出現，宜謹慎保守，待穩定後再布局。

截至10時20分，台股下跌77.33點，為10395.03點，成交值約新台幣574.21億元。

美中貿易戰雙方形成對峙，美國總統川普揚言9月雙方的會談可能不會舉行，中國大陸持續讓人民幣貶值以利出口，將影響各國金融業和產業前景，市場擔憂不已，以致今晨收盤的美股道瓊工業指數大跌389.73點或1.48%，以25897.71點作收。

美股道瓊指數大跌近400點，台股今天開低走低，指數一路下探，盤中最多下跌110點到10361點，跌破10400點大關，但跌幅隨即收斂在10400點上下震盪。

各類股方面，蘋概三雄台積電開低走低，跌破250元，最低247元；大立光走勢亦同，盤中最多下跌2.48%，最低3730元；鴻海小跌0.8%，最低72.9元。

其餘類股，水泥股因台泥除權息，類股下跌逾5.6%；航運股受香港機場關閉影響下跌1.27%，華航和長榮均下跌0.8%到2%之間；不過7月總體企業營收達2.96兆元，創下歷史紀錄，加上近期個股配現金股利為市場帶來資金動能等好消息支撐台股基本面。

統一證券表示，美中貿易戰惡化，日韓摩擦未解、加上香港抗爭越演越烈，國際系統性風險升高，金融市場進入高度警戒狀態；目前台股技術面已偏空，加上外資籌碼面期現貨站在賣方，短線個股追高容易受傷，操作建議謹慎保守，觀望為宜、適度減碼，等待市場情緒穩定再行布局。（編輯：趙蔚蘭）1080813