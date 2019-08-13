印度3大電信龍頭 考慮5G核心設備排除華為

（中央社記者康世人新德里13日專電）在印度對中國華為5G設備是否引起安全疑慮仍無最終定案之際，印度3大電信業者考慮把華為5G設備排除在核心設備之外，以免將來面臨印度政府禁用相關設備的風險。

印度經濟時報（Economic Times）報導，印度3大電信業者巴帝電信（Bharti Airtel）、Vodafone Idea和信實資訊通信（Reliance Jio Infocomm）正考慮把華為5G電信設備排除在核心設備之外，以避免印度政府可能對華為5G設備下令禁用的風險。

巴帝電信和Vodafone Idea目前在2G、3G和4G等一些電信服務領域，使用中國華為和中興的電信設備；信實資訊通信則與韓國三星建構印度的4G網路服務，外界普遍預料信實資訊通信也會與三星布建在印度的5G服務。

這三大印度電信業者其中一家的高階主管透露，有鑑於全球對華為設備有安全顧慮，沒有人願意當砲灰，比較安全的方式就是把華為設備列在5G網絡非核心部份。

另一家印度電信業者高階主管表示，公司不希望使用華為5G電信設備後、面臨印度政府禁止使用相關設備的情形，使用華為5G設備將是一場豪賭。考量到此產業面臨的壓力，看來是沒有人會冒這個風險。

這兩名電信業高階主管補充說，巴帝電信和Vodafone Idea需要考慮把華為和中興排除在5G合約的主要部份之外，但這樣做可能拉高成本，因為他們的選擇只剩下諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）。

巴帝電信發言人在答覆經濟時報5G與華為設備相關問題時表示，巴帝電信正與所有策略網路夥伴合作；至於Vodafone Idea和信實資訊通訊則沒有任何答覆。

全球第2大行動通訊集團、英國伏德風（Vodafone）已在英國推出5G服務時，把華為的設備用於無線電系統、「非核心」的5G網路建設部份。

有人認為，這樣可減少安全威脅，也就是讓華為設備遠離5G網路核心－儲存密鑰的網路「大腦」，可充分保護安全，但也有人對此方式抱持懷疑態度。

印度電信公司一名高階主管說，英國已採用上述模式，如果其他國家加入，全球各國政府可能就能團結起來，在中美這場戰爭中保持中立。

美國正敦促盟邦加入禁止華為電信設備的行列，但印度政府迄今仍保持沉默，內部分為支持和反對兩派，尚未做出最終決定。（編輯：周永捷）1080813