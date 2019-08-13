研勤轉投資事業 打造GPS車輛追蹤管理平台

（中央社記者江明晏台北13日電）研勤科技轉投資事業研鼎智能看準車隊管理監控商機，以自主研發的台灣圖霸電子地圖系統，攜手追蹤王「昇豪科技」，打造GPS車輛追蹤管理平台。

台灣行車記錄器PAPAGO大廠研勤科技轉投資的研鼎智能自主研發「台灣圖霸」電子地圖擁有的圖資資料庫可達到常規每月更新，提供Google Maps Platform無法提供的即時服務，也有全台超過650萬筆門牌資料。

研鼎智能表示，自2018年2月起，公路總局已要求全國919家遊覽車業者共近1.6萬輛遊覽車裝置具有全球衛星定位系統（GPS）功能的設備，讓業者、監理所及公路總局可透過管理系統掌握車輛營運動態，針對車輛超速、司機超時、行駛禁行危險路段、車輛逾期未定檢卻出車等資訊進行監控。

研鼎智能看準此商機，攜手追蹤王「昇豪科技」，打造GPS車輛追蹤管理平台，提供更精準即時的定位及追蹤服務。

此外，車用衛星定位監控器品牌威潤科技7月營收新台幣2086萬元，與6月相較增加46.92%，較去年同期增加9.60%，繳出月增、年增雙成長成績單。

累計前7月累計營收1億4063萬元，較去年同期1億1504萬增加22.24%。威潤科技表示，目前手上握有的各項大型客製化專案均持續進行，可望自今年第4季開始逐漸顯現成果，營收成長動能佳。（編輯：楊玫寧）1080813