境外資金匯回千億入市 分析師：健全台股體質

（中央社記者江明晏台北13日電）境外資金匯回投資產業辦法擬於15日上路，法人推估回流資金至少有千億元活水入市，分析師看好有助於健全台股體質，但實際效力還有待觀察，中美貿易戰仍是股市最大風險因素。

境外資金匯回投資產業辦法擬於15日上路，財政部推估每年平均有逾新台幣8500億元資金匯入，根據境外資金匯回投資產業辦法規定，台商匯回資金應有70%以上用於直接或間接實質投資，25%可投資金融商品，另外5%可自由運用。

本土券商主管表示，若有10%至20%資金均用於買股，推估回流資金至少千億元活水入市，不過還是得看實際資金回流金額為主。他分析，最首要的挹注就是內需與資產個股；另外，可以關注已經申報回台投資的公司，電子零組件與自行車相關包括台達電、和碩、國巨、巨大，以及5G概念股如台燿、台郡、智邦等。

資深股市分析師林成蔭對中央社記者表示，對台灣當然有正面助益，但還有兩大觀察點需要留意。第一，匯回來的時間點如果是分散，可能無法達成預期的資金行情，但至少也有低檔回補力道；第二，資金匯回的底標和頂標差距很大，實際能達成的效力還有待觀察，尤其有些廠商因中美貿易戰參與「台商回流」專案，要期待他們馬上將資金投入股市，恐怕短期之內不會這麼積極。

整體而言，他認為，境外資金匯回投資產業辦法有助於健全台股體質，但打個比喻，股市要從「貧血」狀態馬上變成可以跑馬拉松，恐怕還有段距離，預期台股目前是區間震盪格局，將在10600點至10200點之間整理。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，中美貿易戰將成為未來股市的最大風險因子，雙方談判難度增加，市場對貿易戰和解的盼望趨向悲觀，將帶出兩個大方向的影響，包括金融市場的資金轉向避險，激勵黃金、日圓、比特幣等大漲，另外受關稅增加影響的NB、PC族群，相關個股受青睞機會變低，預估電子股資金會有部分轉移至傳產族群。（編輯：張良知）1080813