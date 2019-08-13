利空完美風暴來襲 亞股全面收黑港股跌逾2%

（中央社香港13日綜合外電報導）香港緊張情勢升溫加上阿根廷經濟危機，使中國和美國貿易談判充滿不確定性，亞洲股市今天全面收黑，香港股市跌幅超過2%。

在全球前景黯淡之際，這個月投資人信心被利空完美風暴打擊，投資人對央行採取進一步寬鬆措施的希望僅稍微抵銷這影響。

美國總統川普的談話使得預定下個月舉行的中美貿易談判出現疑問，加上他決定對中國銷美商品加徵關稅，使上週股市重挫。高盛集團（Goldman Sachs）分析師曾表示，他們認為2020年美國總統大選之前中美不會達成協議。

香港「反送中」示威愈演愈烈，也受到全球投資人關注。香港反政府抗議活動已進入第3個月，數千人聚集在世界上最繁忙的交通樞紐之一香港國際機場，昨天傍晚所有起降航班遭到取消。

示威者加緊對香港特首林鄭月娥施壓，北京當局稱香港「出現恐怖主義苗頭」。

國際外匯商VM Markets分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「（中國）使用『恐怖主義』一詞尤其令人擔憂，這意味中國會採取更激烈的行動回應，這在全球股市掀起一波規避風險潮。」

香港股市下跌2.10%，上海股市下挫0.63%，東京股市挫跌1.11%，雪梨股市下滑0.33%，首爾股市下跌0.85%，新加坡股市下挫0.70%，台北股市挫跌1.05%。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1080813