台灣高鐵上半年稅後盈餘年減35.4% 每股賺0.75元

（中央社記者韋樞台北13日電）台灣高鐵發布上半年財報，受惠開源節流、強化自主維修和提前還債等財務管理措施，推升稅前盈餘新台幣41.8億元，但因所得稅利益不如去年，稅後盈餘年減35.4%，EPS 0.75元。

台灣高鐵上半年合併營收236億2871萬元，年增5.6%；毛利110億4607萬元，年增8.49%；毛利率46.75%，勝過去年同期的45.52%；稅前盈餘41億7506萬元，年增6.9%；稅後盈餘42億3579萬元，年減35.4%，每股盈餘（EPS）0.75元，少於去年同期的1.17元。

台灣高鐵表示，稅前淨利約41.8億元，表現比去年佳，主要是開源節流，經由各項有效行銷策略及收益管理以提升營收，持續強化自主維修能力及落實零組件供應在地化以增加運營績效，及提前清償長期借款降低財務費用等財務管理措施所致。

但稅後盈餘卻比去年同期少，台灣高鐵解釋，去年同期因認列一次性利益，及回饋金與平穩額度費用而認列的所得稅利益合計達26.5億元，今年上半年所得稅利益只有6073萬元，比去年同期大幅減少約25.9億元。

台灣高鐵說，若是還原提列平穩費用前的稅前淨利，今年上半年應該是73.8億元，比去年同期成長9.8億元，成長率達15.3%。

展望下半年，台灣高鐵強調，除提升服務品質、增加運能外，並針對高鐵TGo會員推出更實用有感的專屬優惠，擴大會員對高鐵營收的貢獻度，更為TGo會員創造點數經濟的實質效益。

此外，高鐵為不同族群的旅客規劃多元化旅遊行程，滿足旅客對國民旅遊的不同期待，例如「搭商務．送五星」、「小蜜月」、「天天是周末．下班玩更省」、「高鐵假期豐富行/輕鬆遊」買一送千等各式優惠專案。（編輯：楊玫寧）1080813