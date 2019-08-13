上市公司7月營收2.76兆多元 年增122億元

（中央社記者潘智義台北13日電）台灣證券交易所今天公布，全體上市公司7月營收總計新台幣2兆7629億元，較去年同期成長122億元。1月至7月全體上市公司營收總計17兆9431億元，較去年同期成長2350億元，增幅1.33%。

另外，7月營收成長的上市公司共478家，衰退的上市公司共454家，1至7月營收成長上市公司共441家，衰退的上市公司共491家。

證交所說明，全體上市公司7月營收成長主要產業為資訊服務業、汽車工業及生技醫療業，衰退主要產業為電器電纜業、電機機械業及塑膠工業；另全體上市公司1至7月累計營收成長主要產業為資訊服務業、其他業及航運業，衰退主要產業為電器電纜業、電機機械業及玻璃陶瓷業。

證交所表示，全體上市公司7月營收成長較大產業，資訊服務業因個別公司新產品推出，汽車工業因新車銷售暢旺，生技醫療業因受惠新舊客戶及新市場帶動，營收較去年同月成長。

至於7月營收衰退較大產業當中，電器電纜業因個別公司受國際銅及鎳價相對弱勢，產品需求不如預期，且去年基期較高，電機機械業因個別公司受子公司申請重整及清算等因素干擾，塑膠工業因個別公司廠區事故，及定檢等因素影響，7月營收較去年同期營收衰退。（編輯：郭萍英）1080813