美股道瓊大漲372點 台股看反彈收復年線

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美股道瓊指數大漲372點，台股13日下跌109點，再度跌破年線。法人表示，美股大漲，美中貿易戰有轉圜空間，台股今天可望出現反彈走勢，收復年線可期。

美國宣布延後對部分中國進口的消費性電子產品加徵關稅，美股止跌反彈，道瓊工業指數終場勁揚372.54點，漲幅1.44%，收在26279.91點。標準普爾500指數上漲42.57點，漲幅1.48%，收在2926.32點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲152.95點，漲幅1.95%，收在8016.36點。

台股加權指數13日終場下跌109.70點，收在10362.66點，跌幅1.05%，成交值新台幣1177.48億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超77.94億元。

法人表示，儘管台股13日再度跌破年線約10378點，日KD技術指標在相對低檔交叉，不過美股大漲，美中貿易戰有轉圜空間，台股今天可望出現反彈走勢，收復年線可期。

台積電董事會13日核准第2季每股現金股息2.5元，將於12月19日除息，並於2020年1月16日發放。台積電承諾明年股東每股至少可領到10元現金股息。

鴻海第2季毛利率、營益率和淨利率，均第1季和去年同期下滑，也創近年來低點，第2季獲利來到6年來單季低點。法人指出主要是營業費用過高、加上美中貿易戰影響。

法人預估鴻海第3季業績有機會超過1.3兆元，較第2季成長10%以上，拚歷史同期新高，第3季中期開始為第4季旺季產品出貨準備。

華碩展望第3季預估個人電腦產品營收將季增20%，主機板及顯示卡等零組件產品營收將季增15%。

廣達下半年儘管有貿易戰及匯率戰不確定因素，預期第3季筆電出貨仍可較第2季成長5%以內，伺服器維持雙位數成長。

台灣IC業第2季產值達新台幣6253億元，季增10.8%，工研院產業科技國際策略發展所預估，第3季產值可望進一步攀高至7033億元，較第2季再增加12.5%。（編輯：張均懋）1080814