貿易戰現轉圜 新台幣早盤一度勁揚2.71角

新台幣兌美元匯率14日以31.41元開盤，升9.6分，而後急升逾2.56角，來到31.25元兌1美元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北14日電）美國延後對中國電子產品加徵關稅的時限，讓貿易戰僵局出現轉機，今天股匯市群情振奮，不只台股開盤大漲，新台幣兌美元早盤更一度急升2.71角，來到31.235元。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.41元開盤，升9.6分，接著更飆升逾2角，升勢強勁。台股盤中大漲逾120點數度衝破10500點，蘋概股強勢。

外匯交易員表示，近期左右新台幣匯率的最大因素就是美中貿易戰進展，而美國貿易代表署宣布，美將延後至12月15日對中國電子產品加徵關稅，似乎意味美中兩強之間緊張局勢稍稍緩和，讓市場信心大振，台灣在外資匯入的力道下，更是股匯齊揚。

除了貿易戰出現轉圜，外匯交易員指出，中國外匯管理局將人民幣中間價較前一個交易日調升，也支撐新台幣走勢偏升。

不過外匯交易員也說，近期新台幣匯率都跟著美中貿易戰發展、人民幣的波動在走，方向變來變去，往往外資前幾天還匯入，後來又轉為匯出，後續仍得持續關注最新國際局勢的發展，外資方向更是影響匯率的關鍵。（編輯：黃國倫）1080814