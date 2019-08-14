貿易戰現轉圜 蘋概股強勢台股盤中漲逾120點

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美國延後對部分中國貨品加徵10%關稅，美股大漲，台股受激勵大漲逾120點數度衝破10500點，蘋概股強勢。法人表示，台股反彈若量能在月均線之上，有機會持續墊高。

受美股大漲激勵，台股今天也強勢表態，一度大漲156點，最高來到10518點，不僅收復年線約10377點，也站上5日線約10442點，數度衝破10500點整數關卡。

截至10時22分，台股加權指數來到10491.54點，大漲128.88點，成交值來到新台幣699.37億元。電子股盤中漲1.89%，金融股漲0.4%。

主要電子權值股反彈強漲，其中蘋概股台積電來到253元，漲2.64%，股王大立光來到3900元，漲4.56%。鴻海來到73.1元，漲0.27%。

日月光投控來到68.8元，漲3.3%。台達電來到149.5元，漲1%。和碩來到51元，漲0.99%，可成來到224.5元，漲3.7%。

被動元件族群國巨來到269.5元，漲1.13%，華新科來到151元，漲0.67%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天價量齊揚，反彈走強，預估今天量能在1500億元左右。

展望台股後市，簡伯儀指出，新台幣對美元匯率揚升，顯示外資法人有大買台股的跡象，台股反彈過程需留意量能，若補量在月均線之上，台股有機會持續墊高。（編輯：黃國倫）1080814