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匯豐1週內3高層離職 港幣走向備受關注

最新更新：2019/08/14 09:32

（中央社香港14日綜合報導）媒體報導，匯豐控股（HSBC）亞太區風險長馬凱恩（Mark McKeown）將於9月退休，這是繼執行長范寧（John Flint）、大中華區行政總裁黃碧娟後，短短1週內匯豐第3位高層宣布離職。

由於香港金融圈近日盛傳港府已被「掏空」之說，在反送中運動號召8月16日大擠兌，把香港的美元都領光之際，匯豐近日的人事大地震，也讓人關注起港幣走向。

馬凱恩於1976年加入匯控，並於2014年升任為亞太區風險長。根據香港媒體報導，馬凱恩的職位將由詹金斯（Ed Jenkins）在9月接任，兩人會有約數個月時間交接及過渡。

匯豐表示，集團今年4月已得知馬凱恩的退休計畫，他的離職與范寧、黃碧娟的人事變動無關。

但先前范寧離職時，香港金融圈就盛傳匯豐銀藉由購買美元票券的方式，向中國貸款高達4000億美元當作外匯存底。這數字直逼港府外匯存底總額，因此傳出港府已被「掏空」；如今馬凱恩宣布退休，掏空之說更加甚囂塵上。

知名對沖基金大鱷巴斯（Kyle Bass）曾表示，香港實際能動用的存底可能僅有13%，約570億美元，港幣恐有崩潰風險；而在香港反送中運動號召8月16日大擠兌，把香港的美元都領光之際，巴斯更指出，只要4、5%香港人參與擠兌，就足以崩解香港金融體系。

另有消息指出，范寧、黃碧娟上週接連辭職時，曾傳出可能與匯控大股東中國平安就華為事件向匯控施壓有關，不過匯豐發言人強調傳言完全沒有事實根據。據說中國當局不滿匯豐為求自保「出賣」華為。匯豐當時配合美國司法部調查華為，最終導致華為財務長孟晚舟在加拿大被捕。

中國平安也說，中國平安在匯控股權遠遠未達可控制匯控人事權的地步，匯豐高層離職和中國平安無關。（編輯：鄭詩韻/徐睿承）1080814

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