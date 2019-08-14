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台商回台投資增加 中小企業放款大增779億

最新更新：2019/08/14 11:29

（中央社記者劉姵呈台北14日電）台商回台投資踴躍，相關資金需求也增加，金管會公布，截至今年6月底止，國銀對中小企業放款餘額達6兆5976億元，較5月底大增778.89億元，累計放款餘額達1596.01億元，目標達成率約59.11%。

金融監督管理委員會銀行局表示，國銀對中小企業放款餘額6月較5月增加新台幣778.89億元，又比去年同期增加3077.25億元，主要是在台商回流政策推動下，台商回台投資增加，讓相關貸款資金需求也增加。

因應美中貿易戰帶來的挑戰與衝擊，政府在今年1月推動「歡迎台商回台投資行動方案」，以企業需求為導向，整合土地、水電、人力、稅務及資金等政策措施，積極為台灣的經濟動能注入新的活水。截至8月2日為止，台商回台投資總金額已經突破5000億元，預估可帶來將近4萬4000個本國就業機會。

銀行局統計，今年6月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.67%，占民營企業放款餘額比率為64.52%，分別都較5月底增加0.12個百分點及0.24個百分點；另外，今年6月底中小企業放款平均逾期放款比率為0.39%，較5月底減少0.02個百分點。

銀行局副局長莊琇媛指出，6月份國銀中小企業放款餘額前3大分別為第一銀行6746.77億元、合作金庫6357.45億元、台企銀5127.7億元；今年以來中小企業放款新增金額前3大為土地銀行的427億元、國泰世華銀193.3億元、台企銀137.3億元；衰退前3大則為台中銀行減少119.51億元、台灣銀行減少69.93億元、遠東銀行減少43.54億元。

銀行局也表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，提供中小企業必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。（編輯：林孟汝）1080814

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