美延後對中國電子產品加稅 蘋概股全面反彈

（中央社記者韓婷婷台北14日電）美國延後對包括智慧手機、筆電等中國電子產品加稅，激勵蘋果（APPLE）股價強勢反彈4.23%，今天台股大漲蘋概股全面跟進反彈，股王大立光、台積電漲勢凌厲。

美國貿易代表署13日表示，美國將如期自9月1日開始對價值約3000億美元的中國商品加徵10%關稅，但延後到12月15日才對行動電話、筆記型電腦和電玩裝置等中國電子產品加徵關稅。

受到利多訊息激勵，美股道瓊指數大漲372.54點，蘋果股價反彈4.23%收208.97美元，激勵台灣蘋概股今天全面反彈，早盤大立光開高一度上漲逾5%，台積電漲幅也超過3%，臻鼎一度亮燈漲停來到119.5元，可成、穩懋、華通、嘉聯益、玉晶光、廣達、嘉澤等漲幅都超過3%至4%，台郡、GIS-KY、康控、優群漲幅也有2%左右，相關概念股全面勁揚。

蘋果新款iPhone即將在9月亮相，蘋概族群股價也將隨著訊息面波動，法人表示，2019年度新款iPhone最大亮點在於「多鏡頭」，光學鏡頭廠估將是供應鏈中最大受惠者，股王大立光為重要的多頭指標，玉晶光則因技術能量拉高，隨著良率提升，今年有機會成為最大黑馬。

法人認為iPhone的規模夠大，對供應鏈而言極具吸引力，而今年挑選蘋概股基本守則為「蘋概新生」及「規格升級受惠者」，包括優群、嘉澤都是今年新進的隱藏版蘋概家族成員；大立光、玉晶光、康控、新普等則是規格升級受惠者。（編輯：黃國倫）1080814