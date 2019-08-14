東元上半年每股獲利0.92元 法人估今年優於去年

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）東元第2季稅後淨利新台幣11.67億元，每股稅後純益0.6元，法人指出是近5年單季新高。上半年每股稅後純益0.92元，下半年營運穩定，法人估今年獲利可優於去年。

東元第2季合併營收125.41億元，較第1季117.07億元增加7.12%，比去年同期128.89億元減少2.7%，第2季合併毛利率24.72%，較第1季24.81%微減，較去年同期24.14%微增，第2季合併營業利益10.12億元，合併營益率8.07%，較第1季7.91%微增，較去年同期6.81%增加。

第2季稅後淨利11.67億元，較第1季6.34億元大增84%，比去年同期11.03億元成長5.8%，第2季每股稅後純益0.6元，優於第1季EPS 0.32元和去年同期EPS 0.56元。

東元上半年稅後淨利18.01億元，較去年同期16.4億元增加9.8%，上半年每股稅後純益0.92元，優於去年同期EPS 0.83元。

展望下半年，法人預估馬達業務仍將是主要成長動能，預期下半年營運可較上半年佳，今年獲利表現可望較去年好。

從各產品來看，東元在風力發電工程項目成長，重電項目平穩，今年大馬達出貨成長、小馬達出貨穩定。東元重電馬達占本業業績比重約4成多，家電占比約1成多，自動化系統占比約1成，機電工程占比約7%到8%。

若從各市場今年成長率來看，法人預估，東元今年中國大陸市場可望兩位數成長，北美市場成長幅度約7%到8%，東南亞可小幅成長，台灣市場相對走緩。（編輯：鄭雪文）1080814