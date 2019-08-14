華碩電競筆電稱霸北歐3國 上半年市占奪冠

電腦大廠華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國深耕芬蘭多年，積極參與及贊助多項電競賽事。圖為8月初落幕的ASUS ROG SUMMER 2019錦標賽。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真 108年8月14日

（中央社記者吳家豪台北14日電）電腦品牌廠華碩今年6月在美國、泰國搶下電競筆電市占龍頭，今天引述市調報告指出，上半年在芬蘭、丹麥、瑞典等北歐3國也獲得電競筆電市占冠軍。

華碩發布新聞稿說明，除了上半年在北歐3國表現突出之外，6月在芬蘭、丹麥、瑞典、挪威4國的整體市占也超過40%、大幅領先競爭對手；其中，華碩在芬蘭寫下自2017年至今連續30個月蟬聯銷售第一的紀錄。

華碩表示，旗下電競品牌ROG玩家共和國深耕芬蘭多年，不僅提供當地玩家一系列配備，也積極參與及贊助多項電競賽事，包括2011年至2015年期間籌備7場「星海爭霸II」大型國際賽事，以及今年8月初落幕的ASUS ROG SUMMER 2019錦標賽。

華碩第2季受惠於本業營運改善，營業利益新台幣10.1億元，季增14%；因匯兌收益較少，稅後淨利16.8億元，季減23%；每股盈餘（EPS）2.3元。

展望第3季，華碩預估個人電腦（PC）產品營收將季增20%，主機板及顯示卡等零組件產品營收將季增15%。（編輯：鄭雪文）1080814