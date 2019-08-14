美延後對中國電子品加稅 亞股大多反彈回升

（中央社香港14日綜合外電報導）美國宣布對中國電子產品延後加徵關稅，不僅緩解美中貿易緊張局勢，也讓投資者鬆了口氣，促使亞股今天大部分反彈回升。

美國總統川普還表示，美中雙方的最高階談判代表已通過電話，進行「富有成效」的談話。一名美國官員也表示，川普的高階貿易磋商代表將在2週後，與中方代表再次談判。

川普表示，作出延後對中國部分商品加徵關稅的決定，是為了保護耶誕節購物季的消費者免於受到新關稅影響。川普宣布，原定9月1日對電子產品加徵的10%關稅，將暫緩至12月15日課徵。

這項消息給予投資者極度需要的喘息空間。對全球經濟的擔心、香港反送中抗議事件、美中貿易戰和英國脫歐等一系列議題，都使投資者備感壓力。

消息宣布後，華爾街3大指數勁揚。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲1.95%，道瓊工業指數和標準普爾500指數終場漲幅都超過1%。

在美股大漲強力帶動下，亞洲股市今天也大多收漲。

反送中示威者癱瘓香港機場，使香港股市連兩天收跌。不過，香港股市今天止跌回升，收盤上揚0.08%。

東京股市收盤上揚0.98%，上海股市收漲0.42%，首爾股市收高0.65%，雪梨股市收漲0.42%，台北股市收漲0.63%。孟買、雅加達和馬尼拉股市收盤也都走揚，但威靈頓和新加坡股市收黑。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）1080814